Elero intensifica qualificação em Rondônia com cinco cursos gratuitos nesta semana

A Elero - Escola do Legislativo do Estado de Rondônia está promovendo, nesta semana, cinco cursos de capacitação profissional gratuitos voltados para a população do estado. A iniciativa inclui duas turmas em Porto Velho e outras três no interior — nas cidades de Machadinho do Oeste, Nova Brasilândia e Vilhena — reforçando o compromisso da instituição com a democratização do acesso à educação de qualidade.



As formações, voltadas para o desenvolvimento de competências técnicas e o fortalecimento da empregabilidade, ocorrem entre os dias 05 e 09 de maio. Com essa ação, a Elero reafirma sua presença tanto na capital quanto nas regiões do Vale do Jamari e Cone Sul, atuando em parceria com instituições locais para garantir infraestrutura e logística adequadas.



O Diretor da Elero, Dr. Welys Assis, destacou a importância das formações para a população: “Estamos levando capacitação de ponta para diversas regiões de Rondônia, fortalecendo a base profissional do nosso estado. É uma missão da Elero tornar a qualificação acessível a todos, com cursos gratuitos e de alto impacto”, afirmou.



Welys também agradeceu o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, que, segundo ele, tem sido fundamental para a estruturação e a expansão da Elero. “O presidente Redano tem sido um grande parceiro, sempre sensível às demandas da população e empenhado em garantir que a estrutura da Assembleia atenda todos os municípios, por meio da nossa escola.”



As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever diretamente pelo site da Elero ou junto aos parceiros municipais responsáveis pela execução local dos cursos.



A iniciativa integra o plano estratégico da Elero de fomentar o crescimento profissional e econômico em Rondônia por meio da educação, preparando trabalhadores para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.



Fonte e foto: Assessoria