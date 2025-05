Eyder Brasil vota a favor de projetos que valorizam servidores públicos e fortalecem a gestão em Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil votou favoravelmente a uma série de projetos discutidos e aprovados durante sessão na Assembleia Legislativa de Rondônia, todos voltados à valorização dos servidores públicos e ao aprimoramento da estrutura administrativa do Estado. Entre os principais destaques está o Projeto de Lei Complementar 130/2025, que atualiza o Plano de Carreira da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), contribuindo para a valorização dos profissionais e para a melhoria da gestão ambiental.



Eyder também apoiou o Projeto de Lei 827/2025, que concede licença-prêmio por assiduidade aos empregados da Emater-RO, reforçando a importância do compromisso e dedicação desses trabalhadores para o desenvolvimento rural do estado.



Outros dois projetos (PLCs 128 e 129/2025) foram votados com o objetivo de reorganizar estruturas administrativas e modernizar planos de cargos e carreiras. As mudanças devem impactar positivamente órgãos como a Sepog, fortalecendo a gestão pública e garantindo melhores condições para os servidores estaduais.



“Cada voto que dei hoje foi por respeito aos servidores e pelo dever de garantir uma gestão pública mais eficiente, justa e humana”, concluiu o deputado.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Secom ALE/RO