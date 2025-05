Deputado Alan Queiroz articula reforço da segurança escolar em Alta Floresta com contratação de militares da reserva

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) anteriormente havia solicitado ao governo de Rondônia, em extenso à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e cidadania (Sesdec), a contratação de militares da reserva remunerada para reforçar o efetivo policial no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM XI), no município de Alta Floresta do Oeste. Tal solicitação se faz importante para garantir mais segurança para os estudantes e para quem frequenta o local regularmente.



Em resposta a essa solicitação do parlamentar, a Sesdec informou que a contratação desses profissionais é regulamentada pela Lei nº 1.053/02 e ocorre por meio de processo seletivo conduzido pela Polícia Militar, com custeio sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O processo seletivo está atualmente em fase de análise e aprovação orçamentária, condição necessária para que as convocações possam ser efetivadas.



O parlamentar enfatiza que a segurança dos estudantes deve ser prioridade. “A segurança dos nossos estudantes deve ser uma prioridade, e é com esse compromisso que solicitei ao governo de Rondônia a contratação de militares para reforçar o efetivo policial no Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Alta Floresta do Oeste. Essa medida visa proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para alunos, professores e todos os que frequentam a instituição, garantindo que possam desempenhar suas atividades educacionais sem preocupações”, disse.



Com a aprovação orçamentária em andamento, a expectativa é que o processo seletivo seja concluído em breve, permitindo a convocação dos militares da reserva e o início das atividades no CTPM XI. A proposta visa não apenas reforçar a segurança nas escolas, mas também valorizar os profissionais da reserva, aproveitando sua experiência e conhecimento para contribuir com a educação e a formação dos jovens.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Alex Miranda | Assessoria Parlamentar