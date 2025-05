Presidente da Assembleia, Alex Redano, cobra recuperação urgente da Ponte sobre o rio Tabapuã

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando com urgência a recuperação da Ponte do Travessão B-40 Norte, que cruza o rio Tabapuã, na região de Ariquemes.



A ponte é considerada uma das principais rotas de ligação entre o município de Ariquemes, a rodovia RO-421 e o Distrito do Garimpo Bom Futuro, sendo essencial para o tráfego de veículos e pedestres, especialmente para produtores rurais, comerciantes e moradores das comunidades vizinhas. Segundo o parlamentar, a situação da estrutura tem gerado preocupação e insegurança à população que depende diariamente da via.



“Recebemos essa demanda por meio do vereador Thiago Viola, que nos relatou a situação crítica da ponte. Estamos falando de uma estrutura fundamental para o escoamento da produção, transporte escolar, ambulâncias e o deslocamento diário de centenas de pessoas. Por isso, fizemos essa indicação com caráter de urgência”, destacou Alex Redano.



A proposta foi formalizada nos termos do artigo 188 do Regimento Interno da Assembleia e reforça a necessidade de ação imediata por parte do Executivo estadual, por meio do DER, responsável pela manutenção das estradas e pontes nas zonas rurais.



Redano ainda enfatizou que o descaso com a infraestrutura rural pode comprometer o desenvolvimento da região e colocar em risco a integridade física dos usuários da ponte. “Não podemos esperar por tragédias. A prevenção e manutenção são sempre o melhor caminho. Contamos com a sensibilidade do Governo para atender essa justa reivindicação”, finalizou.



