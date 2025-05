Lei de Cirone Deiró garante cuidado para mães atípicas

Mães e outros familiares de pessoas com deficiência participam, durante o mês de maio, em Rondônia, de diversas atividades relacionadas a promoção de políticas públicas voltadas para as famílias atípicas. As ações são amparadas pela lei 4.615/2019, modificada pela lei 5.723/ 2024, de autoria do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que cria a Semana Estadual da Mãe Atípica. O projeto defende também, a oferta, pelo poder público, de forma continuada, de atividades que promovam a saúde física e mental de quem cuida.



Em Cacoal, as atividades relacionadas a Semana da Mãe Atípica serão realizadas durante todo o mês de maio, em diversos espaços da cidade. A abertura será nesta terça-feira (6), às 19h00, na unidade da Uninassau do Bairro do INCRA. O evento está sendo promovido por meio de parceria firmada entre o deputado Cirone Deiró, vereadores e entidades do município.



A programação inclui rodas de conversas, apresentações musicais, sorteio de brindes, workshop sobre nutrição, enfermagem e educação física, avaliação nutricional, bioimpedância e teste rápido, procedimentos de fisioterapia, odontologia e automaquiagem, testes de glicemia, tipagem sanguínea, aulas de hidroginástica e de exercício funcional, além de outras atrações.



De acordo com Cirone Deiró, o principal objetivo do evento é o de cuidar de quem cuida, no sentido de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos familiares de pessoas com deficiência, principalmente as mães, que geralmente enfrentam uma exaustiva jornada diária. Segundo ele, a ideia é oferecer lazer e socialização, mas também chamar a atenção das autoridades para a necessidade da existência de mais apoio para as famílias atípicas.



Quanto a lei de sua autoria, o deputado disse que a iniciativa deve ser celebrada, mas que é necessário que o projeto seja efetivamente implementado pelo Governo do Estado. “Precisamos de uma rede de apoio para essas mães, que conte inclusive com um quadro de profissionais multidisciplinar, com condições de prestar o atendimento que elas e seus filhos necessitam”, disse.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar