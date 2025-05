Ismael Crispin reforça compromisso com Espigão e anuncia retomada das obras da Estrada do Calcário

Na sessão ordinária desta terça-feira (06), o deputado Ismael Crispin (MDB) destacou a assinatura do novo contrato para execução das obras de asfaltamento dos 10 quilômetros iniciais da Estrada do Calcário, no município de Espigão do Oeste. A medida representa um investimento superior a R$ 20 milhões, realizado pelo Governo do Estado de Rondônia.



O parlamentar relembrou que a demanda chegou ao seu gabinete ainda em 2019, no início de seu primeiro mandato, por meio do então vice-prefeito e atual vereador Waltinho Lara. Desde então, a proposta foi incorporada às pautas prioritárias do mandato, sendo objeto de articulação contínua junto ao Poder Executivo e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



“A Estrada do Calcário é uma via estratégica para o desenvolvimento de Espigão do Oeste. Mesmo diante de entraves contratuais e dificuldades operacionais, mantivemos o diálogo com o governo e trabalhamos para assegurar que esse projeto fosse retomado. A assinatura do novo contrato representa um importante avanço para a mobilidade e o fortalecimento da economia local”, afirmou o deputado.



Ismael Crispin aproveitou a oportunidade para parabenizar o governador Marcos Rocha e o diretor-geral do DER, coronel Éder André, pelo compromisso com a continuidade da obra e pela preservação do recurso originalmente destinado à pavimentação. “A manutenção do investimento e a retomada dos trabalhos demonstram respeito ao planejamento e responsabilidade com as demandas da população”, acrescentou.



A obra contempla o primeiro lote da pavimentação, que corresponde ao trecho urbano da estrada. Além de melhorar o tráfego, a iniciativa deve beneficiar diretamente moradores, produtores e empresas da região.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO