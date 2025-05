Eyder Brasil agradece realização do Rondônia Cidadã em Candeias do Jamari

O município de Candeias do Jamari recebeu no último sábado (3) a edição do programa Rondônia Cidadã, ação coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), com a oferta de serviços gratuitos como emissão de documentos pessoais, atendimento com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, atividades para crianças, cadastro no programa Geração Emprego, além de orientações e negociações com a Caerd.



Em março, o deputado Eyder Brasil encaminhou à secretária da Seas, Luana Rocha, a solicitação para a realização do Rondônia Cidadã em Candeias do Jamari, município localizado a cerca de 25 km da capital. “Agradeço à secretária pela sensibilidade em atender nosso pedido. Levar o Rondônia Cidadã até Candeias é cumprir com nosso compromisso de facilitar o acesso da população a serviços essenciais, especialmente para quem enfrenta dificuldades nos dias úteis. Essa é uma iniciativa que fortalece a cidadania e promove inclusão social”, destacou o parlamentar.



Realizado na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, o programa é considerado uma política pública estratégica do governo de Rondônia por levar, em um só espaço e no final de semana, atendimentos essenciais à população. Eyder Brasil reforçou que continuará atuando para que os 52 municípios sejam contemplados com ações como essa, que garantem dignidade e direitos básicos a quem mais precisa.

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria Parlamentar