Deputado Jean Mendonça confirma conclusão da licitação para pavimentação da Estrada do Calcário em Espigão do Oeste

O deputado Jean Mendonça recebeu do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Éder André Fernandes, a cópia do contrato que oficializa a conclusão da licitação para as obras de pavimentação da Rodovia-133, conhecida como Estrada do Calcário, em Espigão do Oeste. O documento comprova que a primeira etapa do processo foi concluída com sucesso, incluindo a definição da empresa responsável pela execução e a assinatura do contrato.



Ao agradecer o trabalho do diretor do DER, Jean Mendonça destacou o empenho do governador Marcos Rocha em atender a uma demanda histórica do setor produtivo de Rondônia. "Estamos acompanhando de perto todas as etapas deste projeto que incluiu a licitação e contratação da empresa, que representa um marco para a agricultura. Agora, aguardamos a ordem de serviço que será dada pelo governador Coronel Marcos Rocha para o início dos trabalhos", afirmou o parlamentar.



A pavimentação da rodovia é considerada essencial para o escoamento do calcário extraído em Espigão do Oeste, insumo fundamental para a agricultura em 52 municípios e distritos do estado. Além disso, os moradores da região sofrem com a poeira gerada pelo intenso tráfego de caminhões, o que tem impactado sua saúde.



Jean Mendonça reafirmou seu compromisso com o setor produtivo, destacando a agricultura como um dos pilares do desenvolvimento regional. "Estarei sempre ao lado dos agricultores, defendendo projetos que transformem a realidade de quem trabalha para levar alimento às nossas mesas", declarou.



Com o fim do período chuvoso, que inviabiliza a movimentação de máquinas e a execução de obras pesadas, a expectativa agora é pela assinatura da ordem de serviço pelo governador Coronel Marcos Rocha, dando início à tão aguardada obra.

De acordo com o deputado Jean Mendonça, esse será um momento muito importante para o município de Espigão do Oeste e para todos que dependem do calcário para impulsionar a produção agrícola em Rondônia.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar