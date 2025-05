Deputado Alex Redano solicita sinalização urgente na RO-459, entre Rio Crespo e BR-364

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), solicitando com urgência a implantação de sinalização adequada na RO-459, especificamente no trecho que liga o município de Rio Crespo à BR-364.



A proposição, destaca a necessidade de melhorias na sinalização da via, que atualmente não conta com divisórias de pista visíveis nem com placas de advertência sobre riscos potenciais, como a presença de animais soltos.



Segundo o deputado, a solicitação foi motivada por relatos recebidos do vereador Rivelino Dias, que alertou para os perigos enfrentados por motoristas e motociclistas que trafegam pelo local. “É uma demanda legítima e urgente. A falta de sinalização compromete a segurança de quem utiliza essa rodovia e pode resultar em acidentes graves”, afirmou Redano.



A indicação busca sensibilizar o Executivo estadual e o DER para a imediata adoção de medidas que garantam a integridade dos condutores e a fluidez do tráfego. “Esperamos que, diante da relevância do pleito, a solicitação seja atendida com a brevidade que o caso requer”, concluiu o parlamentar.



A RO-459 é uma via de grande importância para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento da população local, sendo fundamental para a integração regional.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO