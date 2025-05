Indicação do deputado Ezequiel Neiva garante ampliação de escola em Machadinho do Oeste

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Jesus Grilo, localizada em Machadinho do Oeste, vai ganhar quatro novas salas de aula com recursos no valor de R$ 621.842,10. O investimento é fruto de uma indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), já paga pelo Governo do Estado.



Atualmente, a escola atende 272 alunos da rede municipal de ensino e, com as melhorias estruturais em andamento, a unidade se prepara para ampliar o atendimento à população. A expectativa é que as novas salas proporcionem melhores condições de aprendizado e mais oportunidades para os estudantes da região.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Trabalho de Ezequiel Neiva tem garantido uma nova realidade na infraestrutura escolar (Foto: Alexandre Almeida)



De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a ampliação da Escola Municipal Maria de Jesus Grilo representa um passo no fortalecimento da educação pública em Machadinho do Oeste. Para ele, os investimentos em infraestrutura escolar são fundamentais para garantir um ambiente de aprendizado mais digno e eficiente.



“Nosso compromisso é com o futuro das nossas crianças e jovens. Ao investir na ampliação desta escola, estamos criando as condições necessárias para que mais alunos tenham acesso a um ensino de qualidade, em um espaço adequado e acolhedor. É assim que promovemos desenvolvimento: por meio da educação”, destacou o parlamentar.

Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado estadual Ezequiel Neiva participou da entrega da passarela na escola (Foto: Nilson Nascimento)



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) destacou a importância da união entre os poderes para fortalecer a educação pública. “A parceria entre o Governo do Estado e o deputado estadual Ezequiel Neiva tem sido essencial para viabilizar obras que impactam diretamente a vida dos estudantes e da comunidade escolar. A educação é uma responsabilidade de todos, e quando há cooperação entre diferentes esferas do poder público, os resultados aparecem. Essa união de esforços tem permitido ampliar e reformar escolas, garantindo mais qualidade no ensino e mais dignidade para alunos e professores”, ressaltou Wiveslando.



Além das quatro novas salas de aula, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Jesus Grilo também foi beneficiada com a construção de uma passarela, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva. A estrutura contribui significativamente para a segurança e a mobilidade dos alunos e de toda a comunidade escolar.



