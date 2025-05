Após solicitação do deputado Alan Queiroz, governo de RO fornecerá auxílio financeiro para famílias afetadas pela cheia

O governo de Rondônia anunciou nesta segunda-feira (05), que fornecerá auxílio financeiro para famílias afetadas pela cheia dos rios no estado de Rondônia. A medida, que se faz essencial, atende a uma indicação do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), que solicitou ações imediatas em favor das comunidades ribeirinhas do baixo-madeira.



A cheia do rio, causada pelas intensas chuvas do inverno amazônico, provocou alagamentos, perdas de plantações e danos a residências em diversos municípios. Em resposta à gravidade da situação, o parlamentar encaminhou a proposta ao Executivo Estadual, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), reforçando a necessidade de garantir segurança alimentar às famílias atingidas.



Por meio de decreto publicado no Diário Oficial no dia 30 de abril, o governo de RO declarou que será pago um benefício temporário no valor de R$ 3 mil por família, pagos em três parcelas mensais. Este auxílio financeiro é designado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas atingidas por eventos climáticos extremos.



O parlamentar destaca a atuação do governo do estado em atender a sua solicitação, enfatizando a importância deste auxílio para os atingidos pela cheia.



“O auxílio financeiro emergencial representa mais do que um alívio temporário, é uma demonstração de que o poder público está atento às necessidades da população em momentos de crise. As famílias do Baixo Madeira enfrentam perdas severas com as cheias, e garantir esse suporte é essencial para que elas possam reconstruir suas vidas com dignidade e segurança. Agradeço ao governador Marcos Rocha e à SEAS por atenderem nosso pedido com agilidade”, concluiu.



O pagamento deste auxílio garante apoio imediato às comunidades afetadas pela cheia, contribuindo para a redução dos impactos sociais e econômicos causados pelas inundações. A medida também evidencia a importância da atuação conjunta entre o poder legislativo e o executivo na construção de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Prefeitura de Porto Velho