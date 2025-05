Deputado Pedro Fernandes propõe criação de Grupo de Trabalho para enfrentar crise na pecuária em Rondônia

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) protocolou ofício junto ao gabinete do governador Marcos Rocha, propondo a criação de um Grupo de Trabalho específico para enfrentar os desafios que afetam a cadeia da pecuária em Rondônia, setor que representa um dos pilares da economia estadual.



A proposta surge diante de um cenário crítico: queda histórica nos preços da arroba bovina, falta de regularização fundiária e ambiental, gargalos logísticos, riscos sanitários e entraves na rastreabilidade da produção. Segundo o deputado, o impacto direto sobre os produtores é alarmante. “Estimativas apontam que, apenas em 2024, o prejuízo ultrapassou R$ 500 milhões podendo chegar a R$ 1 bilhão em momentos de pico de defasagem”, afirmou Pedro.



Entre os dados mais preocupantes apresentados estão:

• Queda de até R$ 20 por arroba em relação ao mercado de São Paulo;

• Aumento do abate de fêmeas, que em março de 2025 chegou a 61,73%, um recorde histórico;

• Superoferta de animais, com previsão de excedente de 400 mil cabeças neste ano;

• Capacidade máxima de abate no estado estimada em 3,8 milhões de cabeças, já quase atingida no primeiro trimestre.



Além de apresentar o diagnóstico, o deputado também destaca caminhos propositivos, com base em debates da Câmara Setorial da Carne, como:

• Novo pedido ao CONFAZ para redução temporária da alíquota do ICMS sobre o excedente de animais;

• Exportação de animais vivos e ampliação das saídas via Porto do Rio Madeira;

• Privatização do Porto Público de Porto Velho, para atrair investimentos e modernizar a logística;

• Ativação do CEDRS, atualmente inoperante, como espaço estratégico de diálogo com o setor.



Pedro Fernandes propõe que o Grupo de Trabalho seja composto por representantes do Executivo, entidades de classe e lideranças do setor produtivo, com foco em ações de curto, médio e longo prazo. “Não se trata de interferir no mercado, mas de agir tecnicamente para garantir equilíbrio. Precisamos unir forças para que a pecuária de Rondônia continue sendo uma referência nacional”, destacou o deputado.



O parlamentar colocou seu mandato à disposição para contribuir com a estruturação do grupo, articulações interinstitucionais e acompanhamento das ações propostas.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar