Deputada Dra. Taíssa promove sessão solene em homenagem às agremiações do Duelo na Fronteira

Em reconhecimento à força cultural e à importância histórica do tradicional Duelo na Fronteira, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa realizará, na próxima quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 14h, no Auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia, uma Sessão Solene de Entrega de Votos de Louvor às agremiações “Malhadinho” e “Flor do Campo”.



Durante a solenidade, os Votos de Louvor serão entregues à mesa diretora de cada agremiação, bem como aos itens principais que compõem os espetáculos — como apresentadores, levantadores de toada, sinhazinhas e outros personagens de destaque, reconhecendo o talento, dedicação e a importância desses artistas para a preservação da tradição.



Para a deputada Dra. Taíssa, homenagear o Duelo na Fronteira é valorizar a alma cultural de Guajará-Mirim e do estado de Rondônia: “Essa festa representa a identidade do nosso povo. É mais do que um evento: é resistência, história e pertencimento. Homenagear essas agremiações é reconhecer todo o esforço que existe por trás de cada espetáculo apresentado”, afirmou.



O evento é aberto ao público e deve contar com a presença de lideranças culturais, representantes das agremiações, autoridades locais e apoiadores da cultura regional. A cerimônia promete ser marcada por emoção, reconhecimento e orgulho da rica tradição que pulsa na fronteira de Rondônia.



Texto: Luís Gustavo | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar