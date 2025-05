Seringueira recebe equipamentos agrícolas comprados com emenda parlamentar da deputada Cláudia de Jesus

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) esteve na cidade de Seringueiras, onde fez a entrega de uma grade niveladora e uma grade hidráulica. Os equipamentos agrícolas foram comprados com emenda parlamentar que totalizou R$ 70 mil.



"Temos pautado nosso mandato no fortalecimento da agricultura familiar porque acreditamos que o pequeno agricultor, fortalece a economia e contribui com o desenvolvimento do campo. Eles ajudam na produção de alimentos para que possamos ter a união entre o campo e a cidade. E estamos felizes de fazer mais essas entregas para quem mais precisa’, declarou.



O maquinário vai beneficiar mais de 100 famílias da agricultura familiar que fazem parte da Associação Rural Seringuerense Para Ajuda Mútua (Arseripam). A entrega aconteceu na comunidade Vila Serra Dourada.





Texto: Assessoria Parlamentar

Fotos: Alois Andrade | Assessoria Parlamentar