Nesta quinta-feira, Ismael Crispin abrirá diálogo com o Vale do Guaporé por um zoneamento justo

Nesta quinta-feira (8), às 19h, o Teatro Municipal de São Miguel do Guaporé será palco de mais uma audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia. O encontro, liderado pelo presidente da Comissão, deputado Ismael Crispin, marcará um momento decisivo no processo de atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) do estado.



A audiência abrangerá os municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, Urupá, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques, reunindo lideranças políticas, produtores rurais, entidades ambientais, técnicos, associações e moradores que desejam contribuir com um projeto de zoneamento mais justo e eficiente.



“Essa audiência é mais do que um debate técnico. É um espaço de escuta, justiça e valorização de quem vive da terra e preserva o meio ambiente com responsabilidade. O Vale do Guaporé precisa ser ouvido, e é exatamente isso que vamos garantir”, afirmou Ismael Crispin.



A proposta da Comissão é ouvir as demandas reais de quem enfrenta diariamente os impactos do zoneamento atual, buscando construir coletivamente uma nova proposta que corrija distorções e impulsione o desenvolvimento regional com responsabilidade ambiental e segurança jurídica.



Essa será a terceira audiência pública da série de encontros regionais liderados por Ismael Crispin em diferentes regiões de Rondônia. As anteriores, realizadas em Cerejeiras e Alta Floresta do Oeste, reforçaram a necessidade de diálogo aberto e participação popular na revisão de uma ferramenta que afeta diretamente a vida de milhares de rondonienses.

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO