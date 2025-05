Deputado Alex Redano solicita recuperação urgente da RO-457, no trecho entre a BR-421 e a RO-459, em Ariquemes

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Poder Executivo de Rondônia, estendendo o pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação urgente da RO-457 (Linha B-40), no trecho compreendido entre a BR-421 e a RO-459, no município de Ariquemes.



A iniciativa atende às reivindicações da população local e de usuários da via, que enfrentam diariamente condições precárias de tráfego, com riscos à segurança e ao conforto. Segundo o parlamentar, a situação da estrada compromete não apenas o bem-estar dos moradores e motoristas, como também impacta diretamente o escoamento da produção agrícola, um dos principais pilares econômicos da região.



A indicação foi formalizada nos termos do artigo 188 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Rondônia, e agora segue para análise do Governo do Estado e do DER.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO