Energia solar chega as associações rurais com apoio de Cirone

A Associação de Agricultores e Agricultoras Rurais e Desportiva Juventude, localizada no município de Cacoal, é a primeira a ser contemplada com a instalação de energia solar. O investimento só foi possível, por meio da iniciativa do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que assegurou R$ 297.903,67, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, para executar o projeto. “Somos os primeiros a receber esse benefício e tudo isso graças a parceria com nosso deputado Cirone, que vem de longos anos”, disse o agricultor Wanderlei Knaack, presidente da entidade.



Wanderlei Knaack disse que a Associação Juventude conta com o apoio de Cirone Deiró desde o início de seu primeiro mandato como deputado, tanto na agricultura, quanto no esporte. Ele informou que a entidade já foi contemplada, por meio de emenda do parlamentar, com um micro trator roçador de grama, além de um torrador, um descascador e um secador de café. “A instalação das placas solares é mais um sonho, que está se tornando realidade, pelas mãos do nosso deputado”, disse.



De acordo com Wanderlei, com o apoio do parlamentar, os produtores conseguiram diminuir os custos de produção e aumentar a renda de suas famílias. “O Cirone é um político espetacular, que transformou a realidade da agricultura familiar, em Rondônia”, disse.



A Associação Juventude conta com 35 famílias associadas. “Começamos com 12 sócios, mas a cada dia aparece mais gente, querendo se associar”, afirmou Wanderlei Knaack.



Além da Juventude, outras associações rurais devem ser contempladas, nos próximos dias, com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado, para a implantação da energia solar. Os projetos encontram-se em fase de tramitação.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar