Deputada Cláudia de Jesus entrega de equipamentos para agricultores familiares de São Francisco do Guaporé

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) fez a entrega de equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emendas parlamentares para a cidade de São Francisco do Guaporé.



O valor de R$ 100 mil foi repassado para Associação dos Pequenos Produtores Rurais União e Trabalho (ASPRUT), localizada na Linha 10, KM 9, que fez a compra de uma grade niveladora, um elevador de sacaria, um sulcador de duas linhas e um distribuidor de fertilizantes e sementes. Itens que foram solicitados pela Elizabeth Luciano, presidente da entidade e lideranças locais.



"Foi solicitado essa emenda e agora estamos fazendo essa entrega que foi um compromisso nosso para a comunidade. Um maquinário importante para essas famílias que fazem um grande trabalho na produção de café", comentou a deputada.



A parlamentar já fez a entrega de mais de R$ 25 milhões via emendas parlamentares para várias cidades rondonienses. Dinheiro que impulsiona a economia, gera emprego e renda para muitas comunidades.



Texto e foto Assessoria Parlamentar