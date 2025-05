Mais investimentos no campo: Deputado Alan Queiroz destina R$ 96 mil para aquisição de implementos agrícolas em Porto Velho

Com o compromisso de fortalecer a agricultura familiar em Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou o valor de R$ 96 mil para a aquisição de implementos agrícolas ao município de Porto Velho. O recurso será destinado à Associação dos Agroprodutores e Empreendedores Rurais da Linha 15 (Asaper), beneficiando diretamente os pequenos produtores rurais da região.



A iniciativa tem como objetivo principal melhorar a infraestrutura de produção, aumentar a produtividade e garantir mais eficiência nas atividades do campo. Com os novos equipamentos, os agricultores poderão otimizar o preparo do solo, o plantio e a colheita, reduzindo custos e ampliando as possibilidades de geração de renda para suas famílias. Além disso, a medida contribui com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia local.



Para o deputado Alan Queiroz, apoiar o setor agrícola é uma de suas prioridades, levando em consideração todos os trabalhos já realizados. “A agricultura familiar é a base de sustentação de milhares de famílias rondonienses. Investir nesse setor é garantir que nossos produtores tenham melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Seguimos comprometidos com ações que tragam desenvolvimento real para o campo”, destacou o parlamentar.



Essa destinação reafirma o compromisso do deputado com o setor agrícola do estado, promovendo políticas públicas voltadas à valorização do homem do campo. Com a chegada dos novos implementos agrícolas, a expectativa é de mais avanços para os produtores rurais da Asaper e para todo o setor agrícola de Porto Velho.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom - Governo de Rondônia