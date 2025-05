Deputado Alan Queiroz destina R$ 90 mil para aquisição de implementos agrícolas aos produtores rurais de Porto Velho

Com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no incentivo à produção rural, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou o valor de R$ 90 mil à Associação ARGLEC, localizada no município de Porto Velho. O recurso será utilizado para a compra de implementos agrícolas, que trarão mais estrutura e eficiência ao trabalho dos produtores da região.



A destinação tem como finalidade proporcionar melhorias no dia a dia dos agricultores, promovendo avanços no preparo do solo, manejo da lavoura e colheita. Com equipamentos modernos e adequados, os produtores da ARGLEC terão melhores condições para ampliar sua produção e, consequentemente, aumentar a geração de renda no campo.



Segundo o deputado Alan Queiroz, investir na agricultura é investir diretamente no futuro do estado. “Cada centavo aplicado no setor rural retorna em forma de alimento na mesa dos rondonienses, emprego no campo e desenvolvimento regional. Nossa missão é continuar apoiando quem trabalha com dedicação para produzir e sustentar suas famílias”, afirmou.



Com mais essa destinação, o deputado Alan Queiroz reforça seu compromisso com o progresso da agricultura familiar em toda Rondônia, atendendo muitas comunidades rurais que dependem desses incentivos para garantir sua sustentabilidade e crescimento. A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento da economia local e para a valorização dos trabalhadores do campo.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Maicon Lemes | Assessoria Parlamentar