Deputado Alan Queiroz destina emenda de R$ 150 mil para fortalecer a agricultura do município de Urupá

O município de Urupá acaba de receber um importante incentivo para o fortalecimento da agricultura local. O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 150 mil para a aquisição de implementos agrícolas que serão utilizados para impulsionar a produção rural no município. O recurso será executado pela prefeitura de Urupá, atendendo a uma solicitação do ex-vereador Vanderlei Galdino.



A iniciativa tem como foco melhorar a infraestrutura de apoio ao pequeno produtor, possibilitando mais agilidade e eficiência nas atividades do campo, desde o preparo do solo até o momento da colheita. Com a aquisição dos novos equipamentos, os agricultores poderão contar com mais suporte para aumentar a produtividade e reduzir custos de produção, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da região.



Segundo o deputado Alan Queiroz, o fortalecimento da agricultura familiar é uma das principais frentes de seu mandato. “Esse investimento representa não apenas apoio aos produtores, mas também um impulso para a economia local e para a geração de emprego e renda. Agradeço ao governador Marcos Rocha pela parceria constante, que garante a liberação e aplicação dos recursos em benefício da nossa população", afirmou o parlamentar.



Com esta ação, o deputado reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do setor rural em Rondônia. O parlamentar segue atuando de forma contínua para viabilizar recursos que atendam às necessidades das comunidades, contribuindo para uma agricultura mais moderna, produtiva e sustentável em todo o estado.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Frank Néry | Assessoria Parlaentar