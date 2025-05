Deputado Alan Queiroz solicita aquisição e distribuição de alevinos de peixes aos produtores rurais de Rondônia

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao governo de Rondônia, a qual solicita a aquisição e distribuição de alevinos de peixes para produtores rurais do estado. A proposta, direcionada também à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), prevê que a distribuição seja realizada por meio da Emater-RO, com o objetivo de fomentar a piscicultura e gerar renda no campo.



A iniciativa visa atender pequenos produtores que possuem tanques e barragens em suas propriedades, promovendo o povoamento desses espaços com espécies de peixes adequadas à região. A piscicultura tem se mostrado uma alternativa viável e sustentável para a diversificação da produção agrícola, contribuindo para a segurança alimentar e o fortalecimento da economia local.



O parlamentar enfatiza que o investimento neste setor é algo fundamental para o estado. “Investir na piscicultura é investir no futuro do nosso estado. Ao proporcionar meios para que os produtores possam diversificar suas atividades, estamos promovendo o desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida no campo”, destacou o deputado Alan Queiroz.



É importante mencionar que a doação dos alevinos de peixes requer acompanhamento e treinamento dos produtores por técnicos da Emater. Essa orientação vai desde a maneira de adequar as barragens e tanques de peixes para receber os filhotes, passando pela alimentação correta, manejo, pesca, consumo e comercialização.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom - Governo de Rondônia