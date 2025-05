Deputado estadual Alex Redano realiza sessão solene em homenagem a Maçonaria

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na tarde desta sexta-feira (02), uma Sessão Solene, que teve como proponente o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Alex Redano (Republicanos).



O objetivo desta sessão foi a “outorga de títulos honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia e Medalhas do Mérito Legislativo em homenagem aos grandes líderes da Maçonaria do Brasil, pelos valorosos serviços prestados à sociedade brasileira”.



Durante a sessão solene, os trabalhos foram presididos pelo deputado Alex Redano. Além dele, também participaram da composição da mesa: o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Glodner Pauletto; o corregedor-geral de Justiça de Rondônia, desembargador Gilberto Barbosa; o defensor público geral de Rondônia, Vitor Hugo de Souza Lima; a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, Vanessa Esber; a deputada federal Sílvia Cristina (PP); o soberano grão mestre geral do Grande Oriente do Brasil, Ademir Cândido da Silva; e o eminente grão mestre do Grande Oriente do Brasil, Claudenilson Alves.



Alex Redano agradeceu a presença de todos os componentes da mesa e a plateia que lotou o auditório do parlamento estadual. Ele convidou para que, primeiramente, fizesse uso da palavra ao eminente grão mestre do Grande Oriente do Brasil, Claudenilson Alves.



O grão mestre durante a fala aproveitou para fazer a entrega de uma placa ao presidente Alex Redano. Caludenilson convidou para fazer a entrega e a leitura da mensagem na placa, o grão mestre geral Admir Cândido. Na homenagem estava escrito: ‘Esta placa é dedicada ao Excelentíssimo Senhor Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em agradecimento à sua significativa colaboração em apoio ao Segundo Encontro dos Grãos Mestres das regiões Norte e Nordeste sediado em Porto Velho – Rondônia’. A mesma homenagem também foi feita ao vice-governador, Sérgio Gonçalves.



Quem também foi convidada para fazer uso da palavra foi a vice-presidente da OAB-RO, advogada Vanessa Esber. Ela agradeceu a presença de todos e afirmou que “a entrega das medalhas e títulos é um tributo à história, dedicação e a força de homens que através da ética, da fraternidade e do serviço ao próximo ajudam a moldar uma sociedade mais justas e solidária”.



O defensor público geral do Estado de Rondônia, Vitor Hugo, fez uso da palavra, quando agradeceu ao deputado Alex Redano pela parceria com a Defensoria Pública. Ele declarou que a maçonaria tem se notabilizado por reunir pessoas que se propõe a agir com retidão promovendo ideais de elevação moral, filantropia e responsabilidade social.



Na ocasião, o corregedor-geral de Justiça de Rondônia, desembargador Gilberto Barbosa, também fezer uso da palavra, quando reconheceu o papel desempenhado pela maçonaria na história do Brasil e mundial.



O vice-governador Sérgio Gonçalves também foi convidado a fazer uso da palavra. Ele contou um pouco da história de vida dele até chegar ao cargo público que ocupa atualmente. Gonçalves destacou que desde 2019 o estado vem avançando economicamente. Segundo Sérgio Gonçalves Rondônia está trabalhando fortemente para atrair investimentos. Foto: Reprodução/ALE-RO



O presidente da Casa de Leis, Alex Redano, pediu que a deputada Sílvia Cristina também deixasse a fala dela para os participantes da sessão. Ela disse ser maravilhoso quando o presidente da Assembleia Legislativa faz uma homenagem à maçonaria e lembrou os resultados das ações da instituição em Rondônia. “Em todos os lugares que os irmãos da maçonaria colocam a mão para ajudar as pessoas, realmente se transforma em ouro”, declarou.



Após as entregas das homenagens, feitas pela Assembleia Legislativa de Rondônia, o presidente da Casa de Leis, Alex Redano, convidou todos para um coquetel.

