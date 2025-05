Após naufrágio de Barco Hospital, deputada Cláudia de Jesus solicita ação urgente da Sesau

Após o naufrágio do Barco Hospital “Walter Bártolo”, que por anos levou saúde a populações isoladas na fronteira Brasil-Bolívia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) cobra da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) providências imediatas para garantir a continuidade do serviço essencial.



A parlamentar destacou a gravidade da situação, que afeta diretamente populações indígenas e ribeirinhas ao longo dos rios Guaporé e Mamoré, em uma das regiões mais remotas da Amazônia.



O Barco Hospital “Walter Bártolo”, inaugurado em 2016, era responsável por levar atendimento médico gratuito e contínuo a comunidades de difícil acesso. Com estrutura equipada para consultas, exames, vacinação e orientações sanitárias, a unidade funcionava como o principal, e em muitos casos, único elo entre essas populações e o sistema público de saúde. A embarcação operava em sistema de rodízio entre localidades, com cronograma regular e equipes multiprofissionais a bordo.



Fruto de uma parceria entre os governos do Brasil e da Bolívia, o barco representava um modelo de integração fronteiriça e respeito aos direitos humanos. O naufrágio, embora não tenha deixado vítimas, comprometeu severamente um serviço essencial e insubstituível.



“Essa unidade representava mais do que um hospital, era a única ponte entre milhares de pessoas e o direito básico à saúde. Não podemos permitir que essas comunidades fiquem desassistidas”, afirmou Cláudia de Jesus.



Na indicação, a deputada propõe alternativas como a reconstrução da embarcação, o envio de unidades substitutas ou a implementação de estratégias emergenciais para garantir que o atendimento não seja interrompido.

Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar