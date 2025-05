No dia do trabalhador, deputada Cláudia de Jesus destaca sua luta por direitos para os rondonienses

Os trabalhadores formais (empregados com carteira assinada), profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviço, trabalhadores eventuais, estagiários, trabalhadores domésticos e os informais lutam e resistem todos os dias por respeito aos seus direitos.



Em Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) é uma voz atuante em defesa dessas categorias. Militante do Partido dos Trabalhadores, ela atua em diferentes frentes, com objetivo de garantir políticas públicas, melhoria das condições de vida e trabalho, a promoção da justiça social e a defesa dos direitos.



Neste Dia do Trabalhador, (01/05) a parlamentar reafirma seu compromisso com os servidores públicos de Rondônia. Desde o início de seu mandato, Cláudia faz gestão para garantir melhores condições e valorização para os profissionais que sustentam os serviços essenciais do estado.



“Quando falamos de trabalhadores, estamos falando de famílias que precisam de respeito, reconhecimento e valorização para que possam ter qualidade de vida. Por isso, tenho dedicado o nosso mandato para garantir que todas as classes sociais de operários possam conquistar benefícios legais. Fazemos isso pelo cidadão rondoniense que luta todo dia por seus direitos. Quando fortalecemos as reivindicações da sociedade, o Estado cresce e se desenvolve”, falou a deputada.



Ações da deputada



Junto com os movimentos sociais, a parlamentar faz articulações para avançar nas propostas dos diferentes grupos profissionais. Os campos de atuação da parlamentar por incentivos são amplos pelos operários.



Cláudia tem defendido a recomposição salarial, aumento do auxílio-alimentação e benefícios para os trabalhadores da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - Emater. Em todas as conversas que teve com representações do governo, ela sempre falou da importância da instituição para o desenvolvimento da agricultura familiar e solicitou providências do governo estadual sobre as reivindicações dos servidores.



A deputada faz intensos e permanentes diálogos com o Governo do Estado, junto com os sindicatos, solicitando a revisão da lei que define os valores do auxílio-alimentação, visando corrigir a desigualdade entre os servidores da saúde e de outros órgãos estaduais e pela revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da saúde. Para a parlamentar, as diferenças interferem no bom desempenho dos servidores da saúde, que desempenham um papel essencial para a população.



Outro campo da deputada é para garantir melhorias salariais para os educadores. Ela lembrou o trabalho desempenhado pelo governador Marcos Rocha que reajustou os ganhos dos servidores. Mesmo assim, Cláudia de Jesus solicitou a equiparação das gratificações de saúde, alimentação e transporte para todos os servidores públicos.



“Eu acredito que a valorização desses profissionais é essencial para o bom funcionamento dos serviços públicos e para o desenvolvimento do estado. Quero parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras de Rondônia e reafirmar meu empenho na luta por melhores condições de trabalho, salários justos e valorização profissional”, falou a deputada Cláudia de Jesus.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar