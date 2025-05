Deputado Ribeiro do Sinpol destina R$ 330 mil para ampliação de salas na Escola Cruzeiro do Norte, em Cacoal

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) anunciou a destinação de R$ 330 mil em emenda parlamentar para a ampliação das salas de aula da Escola Cruzeiro do Norte, localizada na Linha 21, zona rural do município de Cacoal. A iniciativa visa atender à crescente demanda por vagas e melhorar a infraestrutura educacional da unidade de ensino.



O recurso será utilizado na construção de novas salas de aula, proporcionando um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, além de ampliar a capacidade de atendimento da escola, que atualmente enfrenta limitações estruturais devido ao aumento no número de estudantes.



Segundo o parlamentar, investir em educação é uma das prioridades de seu mandato. “Acreditamos que a transformação social passa, necessariamente, pela valorização da educação. Ao destinarmos esses recursos para a Escola Cruzeiro do Norte, buscamos assegurar melhores condições de aprendizado para nossos jovens e mais dignidade para os profissionais da educação”, destacou Ribeiro do Sinpol.



A direção da escola recebeu com entusiasmo a notícia da emenda e ressaltou a importância da obra para a comunidade escolar. “É uma conquista significativa para todos nós. A ampliação das salas de aula vai garantir mais conforto, melhor aproveitamento pedagógico e qualidade no ensino”, afirmou a gestora da unidade.



O investimento atende a uma reivindicação do vereador Amarilson Carvalho e representa um avanço concreto na melhoria da educação pública no interior de Rondônia. A expectativa é de que as obras tenham início ainda neste ano, após os trâmites legais de licitação e execução do projeto.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar