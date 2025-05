Deputada Dra. Taíssa vota a favor do reajuste salarial para técnicos e analistas educacionais de Rondônia

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) votou favoravelmente à aprovação da Lei Complementar 127/2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste do vencimento básico aos técnicos educacionais e analistas educacionais do Estado de Rondônia.



A medida, aprovada na Assembleia Legislativa, representa um avanço importante na valorização dos profissionais que atuam nos bastidores da educação pública, assegurando melhores condições salariais e reconhecimento à dedicação desses servidores.



Para a deputada Dra. Taíssa, o voto SIM ao projeto reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e com a justa remuneração dos trabalhadores do setor. "A valorização dos profissionais da educação não pode ser apenas um discurso. Precisamos garantir na prática melhores salários e reconhecimento àqueles que tanto contribuem para a formação de nossas crianças e jovens", destacou a parlamentar.



A Lei Complementar 127/2025 entrará em vigor após sua publicação oficial, beneficiando técnicos e analistas que desempenham funções essenciais nas escolas e órgãos da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).

Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO