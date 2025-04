Deputado Nim Barroso garante R$ 300 mil para aquisição de ambulância em Governador Jorge Teixeira

O município de Governador Jorge Teixeira será beneficiado com uma nova ambulância, graças à destinação de R$ 300 mil em recursos viabilizados pelo deputado estadual Nim Barroso. O investimento atenderá uma demanda urgente da área da saúde e foi conquistado por meio do pedido da vereadora Noelia e do ex-vereador Jean do Beto, que estiveram pessoalmente no gabinete do parlamentar apresentando a necessidade.



A nova ambulância vai reforçar o sistema de saúde local, oferecendo mais agilidade no transporte de pacientes, segurança em atendimentos de urgência e dignidade à população. A conquista representa um avanço importante para o município, que enfrenta desafios no atendimento de saúde, especialmente nas áreas mais afastadas.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Nosso mandato tem como prioridade atender as demandas reais dos municípios. Quando a vereadora Noelia e o ex-vereador Jean do Beto trouxeram essa necessidade com tanto empenho, sabíamos da urgência e da importância. Esse recurso vai salvar vidas”, destacou o deputado Nim Barroso.



O parlamentar reafirmou seu compromisso com a saúde pública e ressaltou que seguirá trabalhando para levar mais investimentos a todos os cantos de Rondônia.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar