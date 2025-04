A revitalização da ponte da RO-420 entre Nova Dimensão e Jacinópolis é acompanhada pela Deputada Estadual Dra. Taissa

A Deputada Estadual Dra. Taissa (Podemos) esteve neste domingo (27) acompanhando de perto as obras de revitalização da ponte da RO-420, no trecho que liga o distrito de Nova Dimensão a Jacinópolis, em Nova Mamoré. A obra foi iniciada após a deputada apresentar uma Indicação Parlamentar (11931/25) ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a urgente recuperação da estrutura.



Atenta às necessidades da população e preocupada com as condições de trafegabilidade e segurança da via, Dra. Taíssa protocolou a Indicação Parlamentar ao DER, reforçando a importância da obra para a mobilidade e o escoamento da produção rural da região. Sua vistoria reforça o compromisso com a fiscalização dos serviços públicos e a busca constante por melhorias para a população.



"Recebemos as demandas dos moradores e de produtores rurais que utilizam diariamente essa estrada. Através da Indicação Parlamentar solicitamos a revitalização da ponte, e hoje estamos aqui para acompanhar de perto a execução dos trabalhos. Nosso mandato é feito ouvindo e atendendo as necessidades do povo", destacou Dra. Taíssa durante a visita.



Segundo o DER, a revitalização da ponte envolve a substituição de madeiramento deteriorado, reforço estrutural e a instalação de nova sinalização, garantindo mais segurança e resistência à estrutura. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em breve.



Durante a visita, morador agradece a iniciativa da deputada. "Essa ponte é essencial para quem trabalha na região. Ver a reforma acontecendo e a deputada fiscalizando é motivo de esperança para todos nós", comentou.



Dra. Taíssa reforçou que continuará acompanhando de perto o andamento da obra e que seguirá apresentando novas indicações e fiscalizações para garantir melhorias contínuas para o interior do estado.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar