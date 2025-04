Deputado Pedro Fernandes participa de entrega de colchões para policiais penais em Ariquemes

Na manhã desta segunda-feira (28), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou da solenidade de entrega de colchões destinados aos policiais penais de Rondônia, realizada no Centro de Ressocialização de Ariquemes. A iniciativa contempla unidades prisionais de 17 municípios do estado e tem como objetivo melhorar as condições de descanso e dignidade no ambiente de trabalho dos servidores da segurança pública.



A aquisição do material foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada por Pedro Fernandes, em resposta a uma demanda apresentada pelo policial penal Arinaldo José, que destacou as condições precárias enfrentadas por muitos servidores no interior.



“Estes colchões representam mais do que conforto — são um gesto de respeito com os policiais penais que dedicam suas vidas à segurança da população. Valorizar esses profissionais é garantir um sistema mais humano e eficiente”, afirmou Pedro.



A ação, apoiada pelo Governo do Estado e executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), resultou na entrega de 178 colchões modelo D45, distribuídos entre unidades de Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Cacoal, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Buritis, Jaru, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Nova Mamoré, Cerejeiras, Ouro Preto do Oeste, Colorado do Oeste, Alvorada do Oeste, São Francisco do Guaporé e Presidente Médici.



Pedro Fernandes agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pelo apoio à iniciativa e reafirmou seu compromisso com a valorização dos servidores do sistema penitenciário. “Seguiremos atentos às demandas da categoria e atuando para que tenham as condições necessárias para exercer seu trabalho com dignidade”, concluiu.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar