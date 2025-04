Deputado Pedro Fernandes visita Ocesp em São Paulo para fortalecer o cooperativismo em Rondônia

Na última sexta-feira (25), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) realizou uma visita institucional à Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), com o objetivo de conhecer boas práticas e promover o fortalecimento do cooperativismo em Rondônia. A agenda integra o plano de atuação da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-RO), presidida por Pedro na Assembleia Legislativa de Rondônia.



Durante a visita, o parlamentar foi recebido por Ricardo de Saboya Rocha Miranda e Fernando Colombo, assessores de relações institucionais da Ocesp. A troca de experiências incluiu políticas de fomento ao cooperativismo, gestão de cooperativas de crédito, práticas de inovação e o papel das frentes parlamentares como aliadas estratégicas para o setor.



“A visita à Ocesp foi extremamente enriquecedora. Voltamos para Rondônia com novas ideias, exemplos de sucesso e ainda mais motivação para impulsionar o cooperativismo como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e inclusão social”, afirmou Pedro.



A agenda foi viabilizada com o apoio do presidente da OCB-RO, Salatiel Rodrigues, e da gerente de relações internacionais da entidade, Lene de Matos, ambos comprometidos em ampliar o diálogo entre os sistemas cooperativistas estaduais e nacionais.



Pedro Fernandes destacou que Rondônia tem uma forte vocação para o cooperativismo, especialmente no setor agropecuário. Ele citou exemplos como a Cooperativa do Leite do Vale do Jamari e iniciativas em municípios como Itapuã e Triunfo, reforçando o potencial transformador das cooperativas nas comunidades locais.



“O que movimenta a economia rondoniense são os pequenos produtores. Organizados em cooperativas, eles podem agregar valor, ganhar mercado e fortalecer suas propriedades”, enfatizou o deputado.



Como presidente da Frencoop-RO, Pedro tem liderado ações voltadas à criação de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do setor. A frente atua na elaboração de propostas legislativas, suporte técnico e jurídico às cooperativas e articulação com o governo estadual e entidades de classe.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar