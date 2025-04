Deputada Cláudia de Jesus participa de plantio de árvores em homenagem ao Papa Francisco

A luta em defesa do meio ambiente e da justiça social foi lembrada no Assentamento Padre Ezequiel, em Mirante da Serra, durante a homenagem ao Papa Francisco organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).



A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou da confraternização e destacou o simbolismo do plantio de árvores, realizado no último sábado (26), data do sepultamento do pontífice.



"Mais do que um ato simbólico, esse plantio carrega um profundo significado. O Papa Francisco nos ensinou que a transformação começa pelas raízes, pelos pequenos gestos, pelos que estão à margem. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres", afirmou Cláudia de Jesus.



O evento reforçou a importância da mobilização coletiva em prol da preservação ambiental e da luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, princípios que marcaram o pontificado do Papa Francisco.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar