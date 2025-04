Deputada Dra. Taissa defende melhorias no zoneamento durante audiência pública em Alta Floresta do Oeste

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) vem se destacando na defesa do desenvolvimento sustentável e da regularização territorial em Rondônia. Nesta semana, a parlamentar participou ativamente da audiência pública sobre o zoneamento no município de Alta Floresta do Oeste, reforçando seu compromisso com o planejamento estratégico que respeite tanto o meio ambiente quanto a realidade econômica e social das comunidades.



Durante a audiência, realizada com ampla participação popular, representantes de setores produtivos, movimentos sociais e órgãos ambientais debateram propostas e apresentaram suas contribuições para a construção de um zoneamento mais justo e eficiente. Dra. Taíssa ressaltou que a implementação adequada do zoneamento é fundamental para dar segurança jurídica às atividades econômicas, garantir a proteção das áreas de preservação e promover a qualidade de vida da população.



“Precisamos garantir aos nossos produtores rurais o direito à propriedade e à produção. Muitos vieram para Rondônia chamados para desenvolver a produção, e agora enfrentam insegurança sobre suas próprias terras. São famílias que estão há mais de 50 anos nessas propriedades, mas que ainda não têm documentos que comprovem a posse”, afirmou a parlamentar.



Em sua fala, Dra. Taíssa enfatizou que tem acompanhado de perto o tema e que seguirá empenhada para que o processo respeite os interesses da população, especialmente das comunidades tradicionais, produtores rurais e povos indígenas. A parlamentar também defendeu que o zoneamento precisa ser um instrumento de inclusão, e não de exclusão, assegurando a todos o direito de viver e produzir de forma sustentável.



A atuação firme de Dra. Taíssa foi reconhecida pelos participantes da audiência pública, que agradeceram pela postura sensível e comprometida com o futuro de Rondônia. A deputada reforçou que continuará dialogando com todos os setores e cobrando do governo estadual celeridade e responsabilidade na atualização do zoneamento, garantindo que ele se transforme em uma ferramenta de desenvolvimento e proteção para todo o estado.



Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar