Deputado Cássio Gois homenageia a Ordem Demolay do Estado de Rondônia

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia foi palco na tarde desta segunda-feira (28), de uma Sessão Solene para entrega de Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor. O Proponente foi o deputado estadual Cassio Gois e os homenageados foram os jovens da Ordem De Moley e as Potências Maçônicas de Rondônia. É um reconhecimento pela contribuiçãona formação de jovens cidadãos comprometidos com os valores da ética e cidadania em nosso Estado.



A mesa foi composta pelo deputado Cássio Goes; sereníssimo grão-mestre Paulo Benevuti Tupan (Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – Glomaron); eminente grão-mestre Claudenilson Alves (Grande Oriente do Brasil – Gobi Rondônia); grande mestre estadual Erick de Abreu Ortiz (Ordem Demolay); mestre-conselheiro estadual Nick Pullig (Ordem Demolay); e Thiago Jerônimo de Farias (Supremo Conselho Demolay do Brasil).



Após a composição da mesa foi feita Entrada das Bandeiras. Em seguida, o coral da Assembleia Legislativa de Rondônia cantou o Hino de Rondônia. O hino Demoley também foi cantado pelos membros da maçonaria.



O deputado Cássio Gois durante a fala saudou a presença de todos na Casa de Leis e lembrou que já foi um Demolay. Ele afirmou que essa experiência foi muito importante para a formação pessoal dele.



“Agradeço a presença de todos. Creio que para muitos é a primeira vez aqui nessa casa. Eu, ainda muito jovem, com 15 ou 16 anos, tive a oportunidade de ir à Brasília e foi um momento muito marcante quando visite o Senado e a Câmara Federal. Imagino que seja o mesmo para muitos de vocês, hoje, conhecer a Assembleia Legislativa”, disse.



Frank Land



O Demolay Gabriel Scarpa foi convidado pelo deputado para a leitura de um texto sobre a história da Ordem Demolay. Gabriel explicou que a instituição surgiu nos Estados Unidos, no século XIX, quando um marçon chamado Frank Sherman Land, se interessou em ajudar um grupo de jovens, que estavam órfãos de pai, ensinando-lhes valores morais como fidelidade, lealdade, pureza e patriotismo.



O movimento conseguiu chamar a atenção das famílias americanas e, em menos de seis meses, alcançar mil membros no Estados Unidos. Hoje, a Ordem está em vários países. Em Rondônia, ela chegou em 1987, com o trabalho do maçom Antônio Orlandino Gurgel do Amaral.



Quem também fez uso da palavra foi o representante do Supremo Conselho Demolay do Brasil, Thiago Jerônimo de Farias. Ele disse que a Ordem é mais que uma organização juvenil, é uma escola de líderes.



“É uma esperança para o futuro de nossa nação. Estou aqui para dar voz à uma juventude que escolheu a virtude como caminho, a fraternidade como guia e o serviço como missão. Moldamos jovens para que sejam exemplos em suas famílias, comunidades e em todos os espaços onde atuam”, declarou.



O mestre-conselheiro estadual da Ordem, Nick Pullig, foi convidado pelo deputado Cássio Gois, para fazer uso da palavra. Nick também agradeceu a presença de todos e por ser um dos homenageados. Ele aproveitou para ressaltar a importância dos Demolays que disse ter como objetivo formar homens de bem para a sociedade.



Durante a solenidade foi feita a entrega das homenagens de voto de Louvor pelo deputado Cassio Gois. O parlamentar também foi agraciado por Erirck Ortiz com a Moção de Aplausos e Medalha de Apreço do Supremo Conselho Demolay do Brasil.



Ao final do evento, o parlamentar convidou a todos os presentes para um coquetel, que foi servido no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Texto: Ivan Frazão | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar