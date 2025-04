Vilhena oferece cursos gratuitos de Libras e de Filmagem e edição de vídeos

A população de Vilhena também será contemplada com os cursos básicos gratuitos de Libras para atendimento ao público e de Filmagem e edição de vídeo. As aulas serão ministradas no período de 5 a 9 de maio, das 18h30 às 22h30. Os cursos serão aplicados pela Escola do Legislativo, a pedido do deputado estadual Cirone Deiró e da vereadora Amanda Areval.



Os dois cursos foram realizados no início do mês de abril, em Cacoal, com salas cheias, do início ao final. A expectativa dos organizadores, é a de que seja alcançado o mesmo sucesso em Vilhena.



Segundo Cirone Deiró, os dois cursos vão ao encontro das necessidades da população, já que o de Filmagem e edição de vídeos oferece instruções para quem quer ter noções da área para uso próprio ou até mesmo comercial, enquanto o de Libras ensina a forma básica de se comunicar por meio da linguagem de sinais, provendo também a inclusão.



O curso de Libras será realizado na Uninassau, localizada na Avenida Cleber Mafra de Souza, N: 8735, Bairro Residencial Orleans. Os interessados podem fazer suas inscrições por meio do link https://www.even3.com.br/libras-para-atendimento-ao-publico-nivel-basico-562124/



O de Filmagem e edição de vídeo será na Semed, localizada na Avenida Sabino B. de Queiroz, N: 4134, Jardim América. O link para inscrição é https://www.even3.com.br/curso-de-filmagem-e-edicao-de-videos-em-celular-para-iniciantes-562116/



Professores



O curso de Libras será ministrado pelo professor Marcus Loureiro, com experiência na Faculdade Católica de Rondônia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Faculdade Metropolitana e Escola do Legislativo, além de intérprete tradutor na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Abordará os temas O indivíduo surdo, Aparelhos auditivos e implante coclear, Oralização, Surdez, Deficiente auditivo, Nome e sinais, caracterizando pessoas e Alfabeto Manual Brasileiro.



O de filmagem e edição de vídeos será ministrado pelo professor Alexandre Rolim Jorge, jornalista com registro profissional desde 1980, com experiência em assessorias de imprensa, assessoria de marketing, campanhas eleitorais, jornais, revistas e emissoras de televisão, sendo pioneiro em produção independente no Estado. Foi correspondente do Jornal do Brasil em Rondônia. A programação do curso inclui Enquadramentos e planos, Ângulos e perspectivas, Iluminação natural, artificial e artística, Movimentos de câmera, Acessórios e recursos técnicos para melhor captação da imagem, Direito autoral e direito de imagem, Técnicas de sonorização (áudio original, áudio gravado, locução, efeitos sonoros, trilha sonora), Elaboração de roteiro e edição e Ferramentas de edição.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar