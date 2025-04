Deputado Luizinho Goebel entrega implementos agrícolas no valor de R$ 150 mil para Associação Nova Canaã, em Nova União

O deputado estadual Luizinho Goebel realizou a entrega de importantes implementos agrícolas para a Associação Nova Canaã, no município de Nova União. A iniciativa, que atende a um pedido da ex-vereadora Silvana Carvalho, representa um investimento de R$ 150 mil e visa fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais da região.



Foram entregues uma ensiladeira e uma carretinha agrícola, equipamentos fundamentais para o manejo de forragens e o transporte de produção no campo. A ação é parte do compromisso do parlamentar com o desenvolvimento rural e com o apoio direto às associações que prestam assistência técnica e social aos agricultores.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“Tenho grande respeito pelo homem e pela mulher do campo. Esses implementos vão contribuir para melhorar a produtividade e reduzir os custos do trabalho no campo, trazendo mais dignidade para quem vive da agricultura”, destacou Luizinho Goebel durante a entrega.



A ex-vereadora Silvana Carvalho agradeceu o empenho do deputado e reforçou a importância dos equipamentos para a comunidade. “Essa conquista é fruto de muito diálogo e parceria. Agradeço ao deputado Luizinho por sempre ouvir as demandas da nossa gente e trabalhar por melhorias concretas para Nova União”, afirmou Silvana.



A Associação Nova Canaã, que reúne produtores rurais de diferentes localidades, agora conta com mais recursos para ampliar suas atividades e oferecer mais suporte técnico aos agricultores.



Luizinho Goebel reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do interior e garantiu que continuará buscando recursos para fomentar a agricultura familiar, garantir mais investimentos e fortalecer a economia local.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar