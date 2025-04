Com apoio do deputado Jean Oliveira, Fhemeron realiza coleta de 170 bolsas de sangue em São Francisco do Guaporé

Uma importante ação de solidariedade e saúde pública foi realizada nos dias 25 e 26 de abril, no município de São Francisco do Guaporé. Com a intervenção do líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) de Rolim de Moura coletou 170 bolsas de sangue no Laboratório Municipal Ellen Cristina. A iniciativa reforça a importância da doação de sangue para salvar vidas e atender à demanda dos hospitais da região.



O deputado Jean Oliveira destacou o esforço conjunto dos servidores da Fhemeron e a importância do apoio do Governo do Estado. “Quero parabenizar de coração toda a equipe da Fhemeron de Rolim de Moura pelo profissionalismo e dedicação nessa coleta. Agradeço também ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, que não mede esforços para apoiar ações que fortalecem a saúde pública e salvam vidas. A solidariedade do povo de São Francisco do Guaporé fez toda a diferença”, afirmou Jean Oliveira.



Foto: Reprodução/ALE-RO



A coleta em São Francisco mobilizou a comunidade local, que atendeu ao chamado para ajudar a manter os estoques de sangue em níveis seguros. A expectativa é que novas ações como essa continuem acontecendo em outros municípios, fortalecendo a rede de saúde de Rondônia.



“Foi uma grande demonstração de solidariedade da população de São Francisco do Guaporé. Cada bolsa de sangue doada representa uma esperança de vida para quem precisa. Agradecemos a todos que participaram, aos servidores envolvidos e ao apoio fundamental que recebemos do deputado Jean Oliveira e do Governo de Rondônia para tornar essa ação possível”, destacou Reginaldo Martins, gerente da Fhemeron de Rolim de Moura.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar