Agricultores familiares de Nova União já utilizam equipamentos comprados com emenda da deputada Cláudia de Jesus

Equipamentos agrícolas adquiridos com recursos do mandato da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) já foram instalados e estão sendo utilizados pelos integrantes da Associação Nova Canaã de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Projeto de Assentamento Palmares na zona rural de Nova União.



O dinheiro foi liberado via emenda parlamentar totalizando R$ 58,8 mil. O investimento foi uma solicitação da ex-vereadora Ana Paula, lideranças locais e do presidente da entidade, Demilson Gomes de Lima.



A Associação fica localizada na Agrovila Nova Canaã, gleba 05, no Projeto de Assentamento Palmares. É uma entidade que atua na sustentabilidade das atividades rurais, oferecendo apoio para agricultores familiares. O projeto beneficia mais de 200 famílias. A emenda parlamentar é importante para aumentar a produtividade, valorizar as propriedades, incentivar o setor e evitar o êxodo rural.



"Satisfação nossa contribuir com a geração de emprego e renda dos agricultores familiares. Estamos trazendo tecnologias para os associados que vão gerar na produtividade dos trabalhadores', disse a deputada.



"Esses equipamentos vão ajudar muito na região de Nova União onde existem muitos agricultores. Gratidão à deputada pelo apoio em nome de todos os integrantes da associação", disse a vereadora.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar