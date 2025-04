Mais segurança e mobilidade para a população: Deputado Alan Queiroz solicita recuperação da RO-470, em Nova União

Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e reforçar a segurança nas estradas estaduais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a necessidade urgente de recuperação da pavimentação da RO-470, popularmente conhecida como “Linha 81”. A via é um importante corredor de ligação entre a BR-364 e o município de Nova União, sendo essencial para o escoamento da produção agrícola e o transporte diário dos moradores da região.



A solicitação surgiu após diversos relatos de cidadãos que enfrentam dificuldades devido à formação de buracos e irregularidades na pista, o que aumenta consideravelmente o risco de acidentes e gera prejuízos à população. A indicação atende ainda a um pleito encaminhado pelo vereador Valdeir de Souza Ferreira (União Brasil), reforçando a demanda popular por melhorias na infraestrutura da rodovia.



Para o deputado Alan Queiroz, investir na manutenção das estradas é garantir mais qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento local. "A recuperação da RO-470 é uma necessidade urgente para assegurar a segurança de quem transita por ali todos os dias e fortalecer a economia da região, que depende muito do transporte de produtos agrícolas. Nosso compromisso é ouvir as demandas da população e buscar soluções que realmente impactem de forma positiva a vida das pessoas", afirmou o parlamentar.



A expectativa é que, com a realização das obras solicitadas, a RO-470 volte a oferecer condições adequadas de tráfego, garantindo mais segurança para motoristas, produtores rurais e toda a comunidade de Nova União e municípios vizinhos. Além de melhorar o escoamento da produção agrícola, a recuperação da via também deve impulsionar a economia local, facilitar o acesso a serviços essenciais e contribuir para a qualidade de vida dos moradores da região.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Alexandro Brito