Em Vista Alegre do Abunã, Dra. Taíssa reforça luta por regularização fundiária e defesa dos produtores

Em mais uma agenda voltada ao fortalecimento dos direitos dos rondonienses, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no distrito de Vista Alegre do Abunã, onde participou de uma importante reunião para tratar de temas relacionados à regularização fundiária e aos embargos que afetam propriedades da região. O encontro contou com a presença de lideranças locais, entre elas o conhecido líder comunitário Bispo, além da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), que também reforçou seu apoio às demandas da população.



Durante a visita, a deputada ouviu relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelas famílias da região, especialmente em relação à insegurança jurídica da posse de suas terras e aos entraves causados por embargos ambientais. A Dra. Taíssa destacou que a regularização fundiária é essencial para garantir dignidade, acesso a políticas públicas e para promover o desenvolvimento econômico sustentável.





“A luta pela terra regularizada é também uma luta pela justiça social e pelo fortalecimento das comunidades. Estaremos buscando diálogo com os órgãos responsáveis para encontrar caminhos que respeitem a lei e a realidade de quem trabalha e vive nessas terras há tantos anos”, afirmou a parlamentar.



O encontro também permitiu levantar as principais necessidades da comunidade, fortalecendo o diálogo para futuras ações junto aos órgãos responsáveis. Dra. Taíssa reforçou seu compromisso em buscar soluções efetivas para os pequenos produtores e moradores afetados, assegurando que levará as demandas apresentadas às instâncias competentes.



A presença da deputada em Vista Alegre do Abunã foi recebida com esperança pela população, que vê na atuação parlamentar um importante apoio na luta por seus direitos e pela melhoria das condições de vida no campo.



Texto: Kelly Ardaia | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar