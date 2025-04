Deputada Dra. Taissa concede votos de louvor em homenagem aos ferroviários em Sessão Solene na Alero

Em uma emocionante cerimônia realizada nesta segunda-feira (28), a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) promoveu uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) para conceder Votos de Louvor em homenagem aos ferroviários do estado. A iniciativa reconhece o papel histórico e social dos profissionais que contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural da região.





O evento reuniu autoridades, ex-ferroviários, familiares e representantes de entidades ligadas à história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos maiores patrimônios históricos de Rondônia. Estiveram presentes a vereadora de Porto Velho, Sofia Andrade, e o coronel Hélder, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que prestigiaram a homenagem e reforçaram o reconhecimento público ao trabalho dos ferroviários.





Durante a solenidade, Dra. Taíssa destacou a importância dos ferroviários na formação da identidade local e ressaltou a necessidade de preservar a memória desse legado para as futuras gerações.





"Os ferroviários são parte viva da história de Rondônia. Cada trilho, cada estação guarda histórias de coragem, sacrifício e progresso. Esta homenagem é o mínimo que podemos fazer para reconhecer todo o esforço e dedicação desses trabalhadores", afirmou a deputada em seu discurso.





Ao longo da sessão, diversos homenageados receberam certificados de Voto de Louvor das mãos da parlamentar, acompanhados de palavras de gratidão e reconhecimento. A cerimônia também contou com depoimentos emocionantes de ex-ferroviários, que relembraram momentos marcantes de suas trajetórias.





O Dia do Ferroviário, celebrado nacionalmente em 30 de abril, foi lembrado como um marco para fortalecer a luta pela valorização dos profissionais e pela preservação do patrimônio ferroviário no estado.





A Sessão Solene foi encerrada sob aplausos e emoção, reforçando o reconhecimento público àqueles que ajudaram a construir a história de Rondônia sobre trilhos de dedicação e esperança.



Texto: Geiciany Gonçalves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar