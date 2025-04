Deputada Gislaine Lebrinha apresenta estudo sobre pirarucu em Brasília e defende liberação da pesca no Guaporé

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentará nesta terça-feira (29), em Brasília, o estudo genético que identificou a presença de uma população invasora de pirarucu na bacia do Vale do Guaporé. O levantamento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar e realizado por equipes da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero).



Concluído neste ano, o estudo confirmou a presença do pirarucu na região, indicando a necessidade de medidas de controle. Durante a reunião, a deputada irá pleitear a liberação da pesca do pirarucu durante todo o ano no rio Guaporé e apresentar a preocupação com os impactos da espécie na biodiversidade e na sustentabilidade das atividades pesqueiras.



"Apresentar este estudo em Brasília é uma etapa fundamental para o encaminhamento de ações que busquem preservar a biodiversidade e garantir a atividade pesqueira no Vale do Guaporé", afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.



A parlamentar agradeceu o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) no acompanhamento dos resultados, além da participação das equipes da Unir e da Ufam. O projeto foi coordenado pela Dra.Carolina Doria e contou com apoio técnico e científico da Fapero.



A reunião em Brasília busca contribuir para a definição de estratégias de gestão ambiental na bacia do Guaporé, visando minimizar os efeitos da introdução do pirarucu e preservar os recursos naturais da região.

Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar