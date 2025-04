Deputada Cláudia de Jesus entrega mais de R$ 200 mil em equipamentos agrícolas para Mirante da Serra

A Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento de Reforma Agrária Padre Ezequiel (APAAPE) da gleba 7 de Mirante da Serra já instalou a estrutura completa do secador de café que está sendo utilizado pelos agricultores familiares.



O maquinário foi adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) no valor de R$ 155 mil. A parlamentar atendeu solicitação do vereador Paulo Roberto (PC do B) e Ezequiel Goedert. Cláudia de Jesus visitou a comunidade neste fim de semana.



"Esse secador agiliza o trabalho dos agricultores familiares e é uma tecnologia que vai ajudar muito na produtividade dos associados. Nossa expectativa é de que eles consigam mais oportunidades, geração de emprego e renda", disse a deputada.



Cláudia de Jesus (PT) também fez a entrega de dois pulverizadores canhão, enxada rotativa e um sulcador, que são equipamentos agrícolas importantes e necessários para atividades produtivas no campo. O recurso liberado pela deputada totalizou R$ 72 mil para Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Nossa Senhora Salete (Asproconsa). A deputada atendeu solicitação do presidente da entidade, Hugo Dias Vieira.



"A Asproconsa desenvolve um trabalho necessário com os agricultores. Por isso, estamos realizando a entrega desses equipamentos agrícolas que vão impulsionar os negócios e a produtividade", falou a deputada.



"Só temos que agradecer a deputada pelo investimento feito na nossa associação. Uma iniciativa que atende produtores que realmente precisa", falou Hugo.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar