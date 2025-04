Obras de campos de futebol society em Vilhena são iniciadas com investimento de Ezequiel Neiva

As obras de construção de três novos campos de futebol society com grama sintética foram oficialmente iniciadas em Vilhena, representando um avanço significativo na infraestrutura esportiva da cidade. A ação conta com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) e a parceria fundamental da Prefeitura de Vilhena, visando atender às demandas apresentadas pelos vereadores Nego (Podemos) e Jander Rocha (Podemos).



O projeto, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva e com contrapartida da Prefeitura de Vilhena, representa um investimento total de R$ 1.068.480,83. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a espaços esportivos e de lazer de qualidade, com a construção de três campos de futebol society nos bairros Marcos Freire, Assosete e São José. Voltado ao incentivo da prática esportiva entre crianças, jovens e adultos, o projeto reforça o compromisso com o bem-estar e a integração social. As obras estão em andamento simultaneamente nos três bairros, com conclusão prevista para os próximos 90 dias.



O deputado Ezequiel Neiva destacou a importância da construção desses campos para a juventude de Vilhena. “Este projeto vai além de uma simples obra, ele representa uma grande oportunidade para os jovens da cidade. Com os campos de futebol society, proporcionamos espaços adequados, seguros e confortáveis para a prática de esportes. O futebol é uma paixão dos vilhenenses, especialmente entre os jovens, e com esse investimento, estamos garantindo um futuro mais saudável e cheio de oportunidades para todos”, afirmou o parlamentar.



Ezequiel Neiva também aproveitou a oportunidade para reforçar seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. “Os campos de futebol representam não apenas o esporte, mas também um local de socialização e inclusão. Tenho certeza de que este projeto vai impactar positivamente a vida dos jovens e de toda a comunidade”, concluiu o deputado.



O parlamentar contou com o apoio fundamental do prefeito Delegado Flori (Podemos), que tem se mostrado um grande aliado na busca por investimentos para Vilhena. “Temos realizado um grande trabalho juntamente com o prefeito Delegado Flori que é um grande parceiro no município. Juntamente com o nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), eles têm demonstrado um compromisso inabalável com o desenvolvimento de Vilhena, sendo essenciais para que pudéssemos dar início a esta obra. A concretização deste projeto é o reflexo do esforço coletivo de todos que se dedicam ao progresso da cidade”, afirmou o prefeito.



O deputado Ezequiel Neiva também relembrou as dificuldades enfrentadas durante o processo de viabilização do projeto. “Quando os recursos foram transferidos para a Prefeitura, enfrentamos dificuldades no processo licitatório, com poucas empresas interessadas em assumir a obra. No entanto, com a dedicação do prefeito Flori e sua equipe, conseguimos superar esses obstáculos e garantir o início das obras”, explicou o parlamentar.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Assessoria Parlamentar