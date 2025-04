Ezequiel Neiva visita Nova Mamoré e acompanha obras de infraestrutura e serviços públicos

Na última semana, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve em Nova Mamoré, acompanhado dos vereadores Adalto (União Brasil), Irmão Jó (PP), Jair da 29 (PL) e Toinho Barroso (União Brasil). A visita teve como objetivo acompanhar o andamento de obras de infraestrutura e também conhecer as condições de serviços públicos na região.



Entre os destaques da visita, o parlamentar esteve na RO-420 (Linha D), que está passando por um processo de recuperação. A estrada, que abrange cerca de 160 km e passa pelos distritos de Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis, está sendo revitalizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), atendendo as demandas também do secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Semdru), Abílio Baiano, e do adjunto Zé Carlos. A obra visa melhorar o tráfego e garantir mais segurança para motoristas e moradores da região.



“Essa recuperação é fundamental para proporcionar mais segurança e agilidade aos motoristas que utilizam essa via, além de facilitar o acesso aos distritos. O desenvolvimento da região está diretamente ligado à qualidade de suas estradas, e, para isso, temos contado com o apoio constante do Governo do Estado, por meio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem atendido nossas solicitações para garantir melhores condições de trafegabilidade na área”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Professores da Escola Osvaldo Ribeiro do Nascimento recepcionaram o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida)



Além da RO-420, Ezequiel Neiva também visitou as obras da ponte sobre o Rio Oriente, que está sendo reformada pela residência do DER de Buritis. O parlamentar destacou a importância da obra, que visa facilitar o acesso na região e melhorar a infraestrutura local.



“Era essencial a realização dessa obra devido ao grande fluxo de veículos que circula na região. A nova ponte proporcionará mais segurança e facilitará o transporte entre os municípios, impactando positivamente no desenvolvimento local”, afirmou Neiva.



O deputado também aproveitou a oportunidade para conhecer as instalações de tubos ármicos na região, um tipo de infraestrutura que visa garantir melhor drenagem e escoamento de águas pluviais, minimizando os impactos das chuvas e melhorando as condições de saneamento.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva tem atendido a solicitação da população da região de Nova Mamoré (Foto: Alexandre Almeida)



Durante a visita, Ezequiel Neiva também esteve na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Marechal Cândido Rondon e no Posto de Saúde Procidonio Gomes de Aquino, ambos localizados no distrito de Nova Marechal Rondon, além de ter conhecido a estrutura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Osvaldo Ribeiro do Nascimento, no distrito de Nova Dimensão. Em cada uma dessas instituições, o parlamentar acompanhou de perto as condições de funcionamento, reforçando seu compromisso com a melhoria da saúde e da educação na região.



“A saúde e a educação são prioridades no nosso trabalho. A visita a essas unidades é uma forma de buscar que os serviços públicos estejam funcionando além de verificar onde podemos providenciar melhorias para atender às necessidades da população”, ressaltou Ezequiel Neiva.



A visita de Ezequiel Neiva a Nova Mamoré reflete seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população. “Ao acompanhar de perto as obras e os serviços públicos, o objetivo é garantir que os recursos destinados à região sejam aplicados de maneira eficiente e que as demandas da população sejam atendidas com rapidez e qualidade”, frisou o parlamentar.



Texto e fotos: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO