Apae de Alto Paraíso recebe veículo viabilizado por emenda do deputado Delegado Camargo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Alto Paraíso foi contemplada com um veículo zero quilômetro, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Camargo.



O parlamentar visitou a instituição para conferir de perto a utilização do veículo, que já está em operação no transporte dos alunos até a Apae, no deslocamento para consultas médicas, capacitações de profissionais e demais atividades realizadas pela entidade.



Durante a visita, o deputado destacou a relevância da iniciativa para fortalecer o trabalho das Apaes em Rondônia. “Este veículo é mais do que um meio de transporte; é uma ferramenta que garante mais dignidade, acessibilidade e qualidade no atendimento às pessoas com deficiência”, afirmou Delegado Camargo.



A aquisição do veículo foi viabilizada graças a uma emenda de R$ 4,3 milhões destinada pelo deputado à Federação das Apaes de Rondônia, recurso que possibilitou a compra de 38 veículos para atender todas as unidades da instituição no estado, além de entidades coirmãs.



O investimento reforça o compromisso do deputado Delegado Camargo em promover inclusão, mobilidade e melhores condições de atendimento para os alunos e profissionais que integram a rede de apoio às pessoas com deficiência.







Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar