Delegado Lucas cobra responsabilidade na atualização do zoneamento em audiência pública

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) participou, na última quinta-feira (24), em Alta Floresta d’Oeste, da segunda audiência pública organizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para discutir a atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado (ZSEE).



Durante o encontro, Lucas destacou a importância da responsabilidade e do diálogo na condução do novo projeto e defendeu os produtores rurais do estado. “Eu acompanho de perto a luta de muitos agricultores e sei o quanto queremos fazer as coisas acontecerem. Mas é preciso ter responsabilidade e não vender ilusões ou falsas esperanças, pois não merecem ser penalizados”, afirmou o parlamentar.



O deputado lembrou ainda os erros encontrados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas, da qual foi membro na Assembleia Legislativa, e investigou os 11 decretos do governo anterior, transformando propriedades rurais em reservas, do dia para a noite.



A CPI concluiu que, entre os problemas, estavam a falta de estudos técnicos e a ausência de audiências públicas para que tais decretos pudessem ser publicados. “Não podemos repetir esses erros no zoneamento. Agora, estamos fazendo o dever de casa: garantindo que haja diálogo, audiências e transparência para que o projeto tenha validade e segurança jurídica”, pontuou.



Na audiência em Alta Floresta, o deputado Delegado Lucas reforçou que a nova proposta de zoneamento será encaminhada para análise e votação na Assembleia Legislativa e destacou a importância da participação popular no processo. “Queremos votar com responsabilidade. Por isso, é fundamental que a população participe, diga o que concorda, o que discorda, para que cada voto seja verdadeiramente comprometido com o interesse do povo”, enfatizou.



O parlamentar também ressaltou que o objetivo é equilibrar o desenvolvimento social, agrícola e econômico com a preservação dos recursos naturais de Rondônia. “Nosso objetivo é claro: garantir o desenvolvimento do nosso estado, sem deixar de lado a proteção dos nossos recursos naturais, patrimônio de todos os rondonienses”, concluiu.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO