Deputado Delegado Camargo participa do Dia Especial da Cafeicultura em Alto Paraíso

Nesta quinta-feira (23), o deputado estadual Delegado Camargo participou do Dia Especial da Cafeicultura, realizado no município de Alto Paraíso. O evento reuniu produtores de café de toda a região, visando fomentar o desenvolvimento da atividade agrícola, que é uma das principais fontes de renda local.



O encontro contou com a presença de diversas autoridades, além de palestras técnicas voltadas ao aprimoramento do cultivo do café. Durante o evento, os produtores receberam orientações sobre manejo adequado, técnicas de produção e estratégias para o aumento da produtividade e da qualidade dos grãos.



Em seu discurso, o deputado Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da cafeicultura no estado. O parlamentar destacou a destinação de R$ 100 mil, em 2023, por meio de emenda parlamentar, que possibilitou a aquisição de mais de 66 mil mudas de café, beneficiando dezenas de agricultores da região.



“A cafeicultura é uma força que move a economia de Alto Paraíso e de muitas outras cidades de Rondônia. Nosso objetivo é apoiar o pequeno e médio produtor, dando condições para crescerem, gerem emprego e impulsionem o desenvolvimento regional. Destinar recursos para a aquisição de mudas é investir no futuro dessas famílias e na prosperidade do nosso estado”, afirmou Delegado Camargo.



O evento reforçou a importância da união entre poder público e produtores rurais na construção de um setor agrícola mais forte e competitivo, essencial para a economia de Rondônia.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar