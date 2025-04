Deputado Cirone Deiró confirma pacote de investimento de R$ 15 milhões para reformas e melhorias em escolas de Cacoal

O deputado Cirone Deiró confirmou a liberação de um pacote de investimentos superior a R$ 15 milhões para obras e melhorias em escolas municipais e estaduais de Cacoal. Os recursos, viabilizados em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, atendem a demandas antigas de professores e da comunidade escolar. Cirone explicou que a necessidade da liberação dos recursos foi apresentada ao governador Coronel Marcos Rocha e a secretária de estado da educação, Ana Pacini, ainda em 2024 e desde então tem trabalhado com a equipe técnica da secretaria de educação para sanar pendências de projetos e viabilizar a liberação dos recursos.



De acordo com o parlamentar, os investimentos abrangem a construção de novas salas de aula, refeitórios, além de reformas e pinturas padronizadas. Parte das obras nas escolas estaduais já está em andamento, beneficiando unidades como a Josino Brito e a Honorina Lucas de Brito. Segundo o cronograma de trabalho da Seduc, as obras nas escolas estaduais Paulo Freire, localizada no bairro Teixeirão, e Frei Caneca, situada no bairro Village do Sol, já estão autorizadas. A escola indígena Tancredo Neves também está incluída nos planos de melhoria. Além disso, as demais escolas estaduais receberão investimentos para obras de melhorias.



Prefeitura vai receber R$ 5 milhões para a execução de obras nas escolas municipais



Do total de R$ 15 milhões que estão sendo destinados a Cacoal, R$ 5 milhões serão direcionados para as escolas municipais. Recentemente, a prefeitura de Cacoal recebeu os recursos que estão sendo liberados pelo governo do estado, por intermédio do deputado Cirone. Já está na conta da prefeitura de Cacoal, o valor de R$ 888 mil, sendo R$ 362 mil para a construção de novas salas de aula na escola Luiz Lenzi, R$ 226 mil para a reforma da quadra da escola Maria do Socorro e R$ 300 mil para a construção de novas salas na escola Dr. João de Deus Simplício, localizada na área rural. Além das obras de melhorias nas escolas, o deputado Cirone destinou recursos para a aquisição de veículos para atender os professores da rede municipal de educação.



Para completar o valor de R$ 5 milhões destinados às escolas municipais, o deputado Cirone contou com o apoio do colega deputado Alan Queiroz, que destinou R$ 1,5 milhão. Com os recursos já disponíveis, a prefeitura de Cacoal é responsável pela licitação e contratação das empresas para a execução das obras.



Cirone Deiró agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio e ressaltou os avanços que esse pacote de investimento trará para a educação da Capital do Café. Além disso, destacou outros investimentos em pavimentação e infraestrutura urbana no município. "Estamos vivendo um tempo de prosperidade, com investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento local e a qualidade de vida dos cacoalenses", afirmou.

Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar