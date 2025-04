Deputado Delegado Camargo destina veículo para Lar Fraterno da Terceira Idade em Ariquemes

O Lar Fraterno da Terceira Idade, em Ariquemes, recebeu um veículo modelo Fiat Toro, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Camargo. A entrega ocorreu no dia 23 de abril, em ato que celebrou mais um investimento em prol do bem-estar da população idosa do município.



A emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, possibilitou a aquisição do automóvel, que será utilizado no transporte de idosos para consultas médicas, atividades de lazer, passeios e para a compra de insumos e materiais necessários à manutenção da instituição.



Durante a entrega, o deputado Delegado Camargo destacou a importância de fortalecer as instituições que prestam assistência social no estado. “É com grande alegria que destinamos recursos que se transformam em benefícios diretos para o bem-estar dos idosos. Este veículo representa mais do que transporte: simboliza dignidade, conforto e acesso a serviços que melhoram a qualidade de vida da terceira idade em Ariquemes”, afirmou o parlamentar.



A direção do Lar Fraterno da Terceira Idade agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a relevância da iniciativa. “É um momento de muita satisfação e alegria para todos nós. Muito obrigado ao deputado pelo empenho e dedicação”, declarou a representante da entidade. Segundo a direção, o novo veículo será fundamental para aprimorar o atendimento aos idosos, ampliando as atividades e garantindo maior autonomia e segurança nos deslocamentos.



A iniciativa reforça o compromisso contínuo do deputado Delegado Camargo com políticas públicas voltadas para a valorização da pessoa idosa, promovendo inclusão, respeito e melhores condições de vida em Rondônia.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar